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Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
25 апреля в Саранске прошел республиканский фестиваль «Малыши шагают в ГТО». Около 200 дошкольников со всего региона соревновались в крытом футбольно-легкоатлетическом манеже. Это первая ступень выполнения нормативов комплекса ГТО.
Дети состязались в беге на 30 м, эстафете на 100 м, прыжках в длину с места, выполняли сгибание и разгибание рук в упоре лежа, делали наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье.
Фестиваль определил будущих обладателей знаков отличия ГТО, а также победителей и призеров в командном зачете.
Первое место среди городских команд заняли дошкольники Ковылкино, серебряными призерами стала команда №2 из Октябрьского района Саранска, третье место получила команда №1 из Октябрьского района столицы республики.
Среди сельских команд в лидеры вышли ребята из Ичалковского муниципального района, второе место - у Ромодановского района, третье – у Ардатовского.
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Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
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