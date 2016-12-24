25 апреля в Саранске прошел республиканский фестиваль «Малыши шагают в ГТО». Около 200 дошкольников со всего региона соревновались в крытом футбольно-легкоатлетическом манеже. Это первая ступень выполнения нормативов комплекса ГТО.

Дети состязались в беге на 30 м, эстафете на 100 м, прыжках в длину с места, выполняли сгибание и разгибание рук в упоре лежа, делали наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье.

Фестиваль определил будущих обладателей знаков отличия ГТО, а также победителей и призеров в командном зачете.

Первое место среди городских команд заняли дошкольники Ковылкино, серебряными призерами стала команда №2 из Октябрьского района Саранска, третье место получила команда №1 из Октябрьского района столицы республики.

Среди сельских команд в лидеры вышли ребята из Ичалковского муниципального района, второе место - у Ромодановского района, третье – у Ардатовского.