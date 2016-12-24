На юго-западе Саранска для расчистки территорий перекроют несколько улиц

Как сообщает Администрация города, на отдельных участках дорог в юго-западной части Саранска 15, 16, 18 и 19 января будет временно ограничено движение транспортных средств для уборки снега и наледи с улично-дорожной сети.



С 06:00 15 января до 06:00 16 января

- будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по ул. Энгельса от ул. Ульянова до ул. Р. Люксембург

- исключена стоянка транспортных средств в районе ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 4»



Будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:

- 18 января с 08:00 до 18:00 по ул. М. Расковой (четная и нечетная сторона)

- 19 января с 08:00 до 20:00 по ул. Серадзской

- с 08:00 20 января до 06:00 21 января по ул. Попова от ул. М. Расковой до ул. Комарова