На юго-западе Саранска для расчистки территорий перекроют несколько улиц

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Как сообщает Администрация города, на отдельных участках дорог в юго-западной части Саранска 15, 16, 18 и 19 января будет временно ограничено движение транспортных средств для уборки снега и наледи с улично-дорожной сети.
С 06:00 15 января до 06:00 16 января
- будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по ул. Энгельса от ул. Ульянова до ул. Р. Люксембург
- исключена стоянка транспортных средств в районе ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 4»
Будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:
- 18 января с 08:00 до 18:00 по ул. М. Расковой (четная и нечетная сторона)
- 19 января с 08:00 до 20:00 по ул. Серадзской
- с 08:00 20 января до 06:00 21 января по ул. Попова от ул. М. Расковой до ул. Комарова
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