Коммунальные службы Саранска беспрерывно работают над расчисткой города от снега

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В столице Мордовии не прекращаются снегопады. В ночь с 14 на 15 января в расчистке улиц Саранска было задействовано 64 единицы техники муниципальных предприятий. Было расчищено 938 км улично-дорожной сети, вывезено 2 350 кубических метров снега. С наступлением утра ручную уборку выполняли 154 дорожных рабочих муниципальных предприятий.
Днем уборка снега в столице республики продолжается во всех микрорайонах города. Задействовано 70 снегоуборочных машин. В расчистке дворовых территорий во всех районах Саранска действуют 69 единиц спецтехники и работают свыше тысячи дворников.
Муниципальные предприятия работают согласно регламенту зимней уборки и по утвержденным маршрутам. В условиях снегопада сначала расчищаются магистральные дороги, центральные тротуары, мосты и путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам, затем – второстепенные.
Исполнение заявок, поступающих в диспетчерские службы города и через социальные сети, находится на контроле рабочей группы при оперативном штабе по уборке Саранска. В нее входят главы районных администраций, руководители муниципальных предприятий и управляющих компаний.
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