Кирилл Кистенев стал руководителем аппарата Администрации Саранска

По информации Администрации Саранска, заместителем Главы города– руководителем аппарата Администрации столицы Мордовии назначен Кирилл Кистенев.

Кирилл Иванович родился в 1979 году в селе Адашево Инсарского района Мордовии.

Окончил Саранский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция». В 2011 году присуждена ученая степень кандидата юридических наук (г. Саратов).

После завершения учебы, с октября 2001 года работал юрисконсультом Мордовского республиканского отделения Российской транспортной инспекции.

С сентября 2003 года – юрисконсульт ЗАО «Мясной торговый дом». Затем – юрист и исполняющий обязанности начальника юридического отдела ФГУП «Почта России» – Управления федеральной почтовой связи по РМ.

С июня 2006 года по ноябрь 2009 года занимал должность юриста агрохолдинга «Мордовзерноресурс».

С ноября 2009 года по март 2012 года – специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в РМ.

С марта 2012 года трудился начальником отдела координации и анализа деятельности филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по РМ.

С февраля 2014 года – заместитель директора филиала Федерального БТИ по Республике Мордовия.

В ноябре 2014 года был принят в Администрацию городского округа Саранск на должность директора Департамента по правовым вопросам, которую занимал до назначения Заместителем Главы городского округа Саранск – Руководителем Аппарата.

В 2019 году Кирилл Кистенев стал победителем республиканского ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия».