В Саранске на сессии принят бюджет города на 2022 год

В Администрации Саранска 30 декабря состоялась сессия Совета депутатов, в работе которой принял участие Глава столицы Мордовии Игорь Асабин.

Основной вопрос, рассмотренный депутатами, – утверждение бюджета городского округа Саранск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Бюджетная и налоговая политика в трехлетней перспективе будет направлена на обеспечение социальной и экономической стабильности, повышение эффективности бюджетных расходов, стимулирование налогового потенциала. Бюджет на 2022 год, как и в предыдущие годы, сохраняет свою социальную направленность. На плановый период он запланирован с профицитом: на 2022 год – в сумме свыше 155 млн руб., на 2023 год – около 68 млн руб., на 2024 год – более 90 млн руб.

Депутаты утвердили перечень видов деятельности, значимых для социально-экономического развития городского округа Саранск. При расчете размера арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом в 2022 году для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, занимающихся видами деятельности, указанными в этом перечне, установлена мера имущественной поддержки в форме применения понижающего коэффициента.

В рамках сессии утверждены план работы Совета депутатов на 2022 год, внесены изменения в Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества представителям малого и среднего предпринимательства и самозанятым. Также принято решение о проведении опроса жителей негазифицированных домовладений Саранска о намерении подключения к сетям газоснабжения. Опрос будет проводиться в формате поименного голосования, с соблюдением всех действующих эпидемиологических мер, с 31 января по 10 февраля.

В завершение сессии Глава Саранска Игорь Асабин поблагодарил депутатский корпус за плодотворную работу и поздравил присутствующих с наступающим Новым годом. - «Уверен, в следующем году наша с вами совместная работа будет качественной, конструктивной. Желаю Вашим семьям здоровья, благополучия, удачи. Пусть в ваших домах царит мир и взаимопонимание. С наступающим Новым годом!»