В Саранске в январе на отдельных маршрутах будет увеличено количество автобусов

Специалисты ЦУР Республики Мордовия зафиксировали в соцсетях многочисленные жалобы на работу общественного транспорта в Саранске. Многие жители города сообщили, что приходится очень долго ждать транспорт на некоторых маршрутах.

«Конкурсы по определению перевозчиков на маршруты №23, №29, №30 признаны не состоявшимися, – рассказал начальник Транспортного управления городской администрации Евгений Лещенко. – Для привлечения интереса перевозчиков сейчас меняем схемы движения на некоторых маршрутах, а также прорабатываем условия открытого конкурса».

Также он пояснил, что автобусный маршрут №23, связывающий Луховку и микрорайоны Саранска, планируется разделить на две части: первый – от Луховки, Ремзавода до Юбилейного с Химмашем, второй – со Светотехстроя через ЖК «Ветеран» в Центр.

На автобусном маршруте №29, идущем от ж/д вокзала до аэропорта, планируется заменить крупные автобусы на малые. Конкурсы для перевозчиков будут объявлены повторно, в том числе для маршрута №30.

«Транспортное управление рассматривает все жалобы граждан по любым каналам, – отметил Евгений Лещенко. – Уже сейчас по маршрутам №15, №16, №28, №32, №40 выходит больше подвижного состава, чем предусмотрено планом».

В январе на отдельных маршрутах муниципального предприятия «Горэлектротранс» также будет увеличен выпуск автобусов. Транспортным управлением Саранска усилен контроль за соблюдением расписания перевозчиками в вечернее время и выходные дни.