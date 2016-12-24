Афиша учреждений культуры республики с 28 по 31 декабря в рамках проекта «Пушкинская карта»

Культура

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Вакцинация от коронавируса будет доступна жителям Мордовии и в период новогодних праздников

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В Мордовии до конца недели примут решение по работе общепита в новогодние праздники

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