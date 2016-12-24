В Саранске горожанин «сдал» мэрии незаконный торговый павильон Гнатюка

Как сообщила Администрация Саранска, в мэрию через аккаунт в сети Инстаграм обратился житель города и сообщил, что на улице Комарова на муниципальном земельном участке установлен павильон для продажи пиротехники. «На каких условиях установлен указанный мной нестационарный объект торговли, согласована ли данная установка этого павильона с администрацией города?» - адресовал муниципальным властям свой вопрос въедливый горожанин.

Обращение было передано в Управление потребительского рынка и предпринимательства. Сотрудникам понадобилось время, чтобы выяснить имя собственника размещенного павильона. Им оказался индивидуальный предприниматель Гнатюк В.Е.

В пятницу, 24 декабря, ему лично выдано предписание о демонтаже самовольно установленного торгового объекта со сроком исполнения – до 27 декабря включительно. Однако вместо того, чтобы заняться демонтажом, владелец павильона разместил на торговом объекте вывеску. Об этом в Инстаграм мэрии сообщил все тот же бдительный пользователь. «Идет монтаж рекламы, в воскресенье вечером на минуточку! Как я и предполагал, мелькает надпись «Салюты». Мне уж теперь самому интересно, чем это всё закончится», - написал глазастый товарищ.

По уверениям Администрации города, закончиться это может только одним – демонтажом. Если индивидуальный предприниматель Гнатюк В.Е. не уберет самовольно установленный павильон до обозначенной даты, его переместят на штрафстоянку, а понесенные расходы будут взысканы с предприимчивого деятеля.

Нестационарные объекты торговли в Саранске устанавливаются согласно утвержденному порядку, схеме и только после выдачи соответствующего разрешения Администрации города. В противном случае павильонам грозит демонтаж.