28 декабря музей Эрьзи представит музыкально-поэтическую композицию «Зимняя сказка Эрьзи»

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Тематическая композиция «Зимняя сказка Эрьзи» в увлекательной форме познакомит юных зрителей с мраморной галереей образов великого скульптора С. Д. Эрьзи 28 декабря в 16 часов на постоянной выставке произведений мастера.
В истории эрьзинской «Сидящей девочки», превращенной злой волшебницей в маленькую Снежинку, будут ее интересные путешествия во дворец Снежной Королевы, в царство Белоснежной Розы, другие приключения, возвращение героини к ребятам в Саранск, в музейный дворик.
В сказочную канву рассказа вплетены эпизоды биографии С. Д. Эрьзи, его любви к дереву и мрамору, специфике его работы в холодном и твердом камне, одушевление гордого и непокорного материала. В контексте композиции прослеживается мысль о гармонии пластики скульптора и ее созвучии с поэзией самого гармоничного поэта России А.С. Пушкина, звучат стихи о зиме и других авторов – романтика М. Ю. Лермонтова, певца «чистой красоты» А.А. Фета, поэта «русской души» С.А. Есенина. Сказочную новогоднюю феерию украсит участие студентов отделения хореографии ИНК МГУ им. Н.П. Огарева.
Автор сценария и ведущая – Е.В. Голышенкова, заведующая научно-исследовательским отделом музея.
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