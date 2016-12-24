Муниципальные предприятия Саранска в условиях метели и снегопада работают в круглосуточном режиме

Городские коммунальные службы целый день работают в сложных погодных условиях. С раннего утра на уборку города вышло 118 дорожных рабочих и 78 единиц техники. Об этом сообщает Администрация Саранска.

Мониторинг за ситуацией на дорогах города ведется в постоянном режиме всеми профильными службами. Участки, по которым поступают заявки в диспетчерские службы, отрабатываются в первую очередь.

Сегодня в ночное время уборка города продолжится. На расчистку дорог выйдет не меньше 59 единиц техники.

По данным ГУ МЧС по РМ в ближайшее время улучшение погоды не ожидается.

Власти города призывают горожан без острой необходимости не выходить из дома, не пользоваться автомобилями. Погодные условия очень сложные.

По всем вопросам, связанным с уборкой городских территорий, заявки необходимо подавать в ЕДДС по круглосуточному телефону 24-07-07.