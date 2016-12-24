Продукты к праздничному столу

В столице Мордовии 25 декабря состоится праздничная специализированная ярмарка по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, в которой примут участие предприятия торговли и общественного питания, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственные предприятия Республики Мордовия.

В широком ассортименте на ярмарке будут представлены: свинина, говядина, мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, сыр, масло сливочное и растительное, колбасные, макаронные и кондитерские изделия, яйцо, зерно, мука, сахар, овощи, ёлки и другие товары. Время работы ярмарки: с 7:00 до 13:00.

Места проведения:

ул. Ботевградская от ул. Полежаева до ул. Васенко;

проспект 60 лет Октября от ул. Веселовского до бульвара братьев Веденяпиных;

ул. Ульянова от ул. Энгельса до ул. М. Расковой;

проспект 70 лет Октября от ул. Косарева до ул. Севастопольская.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ озвучило рекомендуемые цены на продукты питания в ходе торговли на предстоящей ярмарке:



Мясо говядины - 280 руб/ кг



Мясо свинины - 175 руб/кг



Мясо птицы - 120 руб/кг



Яйцо, С1 - 55 руб/ десяток



Масло животное - 480 руб/кг



Сыр натуральный - 410 руб/кг



Сахар-песок - 43 руб/кг



Зерно, фасованное в мешки: пшеница, ячмень - 13,0 руб/кг



Капуста - 25 руб/кг



Свекла - 18 руб/кг



Морковь - 20 руб/кг



Лук-репка - 25 руб/кг



Картофель - 25 руб/кг



Рыба прудовая - 230 руб/кг



Елки, сосны - 250 руб/шт



Остальная продукция - до 20% ниже рыночной цены.

В связи с проведением ярмарки на отдельных участках будет временно ограничено движение транспортных средств:

с 18:00 24 декабря до 5:00 25 декабря будет временно исключена остановка и стоянка транспортных средств

по ул. Ботевградской от ул. Полежаева до ул. Васенко,

проспекту 60 лет Октября от ул. Веселовского до бульвара братьев Веденяпиных,

ул. Ульянова от ул. Энгельса до ул. М. Расковой,

проспекту 70 лет Октября от ул. Косарева до ул. Севастопольской.

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в проведении ярмарки;

с 5:00 до 14:00 25 декабря будет временно ограничено движение, исключена остановка и стоянка транспортных средств

по ул. Ботевградской от ул. Полежаева до ул. Васенко,

по проспекту 60 лет Октября от ул. Веселовского до бульвара братьев Веденяпиных,

по ул. Ульянова от ул. Энгельса до ул. М. Расковой,

проспекту 70 лет Октября от ул. Косарева до ул. Севастопольской.

Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении ярмарки.