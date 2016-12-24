Департамент по социальной политике Администрации Саранска возглавила Оксана Шуляпова

По информации саранской мэрии, заместителем Главы городского округа Саранск — Директором Департамента по социальной политике городской Администрации с 20 декабря назначена Оксана Шуляпова.



Оксана Владимировна родилась в 1975 году в городе Саранске. В 1996 году окончила МГПИ им. М.Е. Евсевьева по специальности «Педагогика и методика начального образования». В том же году была принята на должность ассистента кафедры педагогики начального образования МГПИ. В 1997 году зачислена в аспирантуру, в 2000 году присвоена ученая степень кандидата педагогических наук (г. Москва), в 2003 – звание доцента.



С 1999 по 2014 год в Мордовском государственном педагогическом институте им. М.Е. Евсевьева работала старшим преподавателем, доцентом кафедры педагогики дошкольного и начального образования, заведующей подготовительными курсами, заместителем декана педагогического факультета, деканом факультета внеучебной деятельности, проректором по воспитательной работе.

В октябре 2014 года назначена на должность начальника Управления образования Департамента по социальной политике Администрации Саранска.

В 2015 году переведена на должность заместителя Директора Департамента по социальной политике - начальника Управления образования, которую занимала до настоящего времени.



Имеет звание - «Заслуженный работник образования Республики Мордовия».