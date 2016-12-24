Улица Титова станет первой в Саранске, где на пешеходных переходах установят проекционное оборудование

Наш город

По информации Администрации города, отремонтированная в этом году улица Титова станет первой в Саранске, где на нерегулируемых пешеходных переходах (на участке от улицы Невского до улицы Полежаева) будет установлено проекционное оборудование, которое будет освещать переходы в ночное время и проецировать разметку.

Можно напомнить, что на этой улице недавно завершились масштабные работы – было  обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, установлены дорожные знаки, модернизировано наружное освещение – теперь здесь установлены светильники со светодиодными лампами. А на пересечении улиц Коммунистической и Титова смонтированы крупные светофоры для пешеходов.

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