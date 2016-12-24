В Саранске начинающий водитель устроил ДТП на встречке

По информации Госавтоинспекции республики, вечером 16 декабря начинающий водитель устроил в Саранске ДТП на встречке. В 17:00 на Лямбирском шоссе 27-летний молодой человек (стаж с 2020 года), управляя автомобилем «ВАЗ-2114» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Лачетти». В результате ДТП водитель «четырнадцатой» был госпитализирован в больницу, у него взята кровь на анализ. Находившаяся за рулем иномарки вторая участница дорожного инцидента была трезвой. Как отмечается в сообщении ГИБДД, пострадавший в аварии парень в этом году уже 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.