В Саранске начинающий водитель устроил ДТП на встречке

Изменить жизнь к лучшему
На съезде «Единой России» рассказали о реализации «Народной программы»
По информации Госавтоинспекции республики, вечером 16 декабря начинающий водитель устроил в Саранске ДТП на встречке. В 17:00 на Лямбирском шоссе 27-летний молодой человек (стаж с 2020 года), управляя автомобилем «ВАЗ-2114» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Лачетти». В результате ДТП водитель «четырнадцатой» был госпитализирован в больницу, у него взята кровь на анализ. Находившаяся за рулем иномарки вторая участница дорожного инцидента была трезвой. Как отмечается в сообщении ГИБДД, пострадавший в аварии парень в этом году уже 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Поделиться в соц. сетях:
На съезде «Единой России» рассказали о реализации «Народной программы»
При Главе Мордовии будет сформирован Совет по развитию малого и среднего предпринимательства
В Мордовии сотрудник полиции спас 11-летнего мальчика, провалившегося под лед
60-летнюю жительницу Саранска ограбил «виртуальный друг» с сайта знакомств
В Мордовии суд огласил приговор бывшей 28-летней учительнице Светлане Юртайкиной
В Мордовии подросла средняя сумма выявленной взятки – до 335 тысяч рублей
Мордовия будет внедрять лучшие практики развития российских регионов
Александр Сайгачев покинул пост главы Рузаевского района. В статусе врио территорией будет руководить Александр Юткин из Саранска
На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии
В Мордовии прекратили уголовное дело против владельца ресторана «Самовар» Самвела Мкояна