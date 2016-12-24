Жители Мордовии смогут получить «сертификаты здоровья»

В республике сейчас больше 65% взрослого населения полностью привито от коронавируса

Госдума РФ приняла новый закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Он вводит новые стандарты борьбы с пандемией коронавируса для всех регионов страны. Ранее руководства субъектов имели право самостоятельно принимать меры против ковида. Единые стандарты позволят избежать «перегибов» со стороны региональных властей и принимать более эффективные решения.

Одно из главных нововведений закона – «сертификат здоровья», который смогут получить все граждане России с антителами, полученными любым способом, в том числе после болезни, бессимптомного ее течения или даже иностранной прививки. Уровень антител установлен международными стандартами ВОЗ. Срок действия «сертификата здоровья» варьируется от 6 месяцев до одного года.

«Эффективность таких сертификатов доказана на практике, – считает главный врач ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 4» Александр Бурлаков. – В Мордовии сейчас больше 65% взрослого населения полностью привито. В российской армии вакцинировано 95% личного состава, уровень заболеваемости на 40% ниже, чем в целом по стране, госпитализации требуют единичные случаи».

«Сертификат здоровья» по сути своей не представляет ничего кардинально нового, – объясняет главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ Михаил Чумаков. – Подобные ему документы существуют в нашей стране десятилетиями. Это медицинские книжки у сотрудников определенных сфер, медицинские карты в медучреждениях, сертификаты о вакцинации ребенка, в эти документы вносятся данные о всех проведенных прививках и т. д. Все это является неотъемлемой частью жизни. Также надо сказать, что сейчас для всех очень важна информация о прививках. Надеюсь, что введение «сертификата здоровья» не изменит ситуацию в худшую сторону. Гражданам стоит понимать, что любой персональный учет прививок – это позитивный момент. Оценить степень влияния закона на нашу жизнь мы сможем только после того, как он будет подписан и мы увидим окончательную версию».

Законопроект является временным и пока рассчитан на срок до 1 июня 2022 года. Стоит отметить, что о QR-кодах в нем никакой речи не идет.