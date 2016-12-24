Чушкина упекли за решетку

Экс-министра культуры РМ за хищения приговорили к 5,5 годам заключения

Главная судебная интрига последних двух лет разрешилась в Ленинском суде Саранска. Здесь вынесли приговор бывшему министру культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Анатолию Чушкину. Он обвинялся в мошенничестве, с помощью которого были похищены бюджетные средства в особо крупном размере.

Фигурантом громкого уголовного дела Анатолий Чушкин стал еще в начале 2020 года. Чуть ранее на основании материалов оперативников УФСБ по РМ началось расследование масштабных хищений в Минкульте республики, а потом обрела четкость и персона их главного организатора.

По данным следствия, в 2018 году Министерство культуры Мордовии выделило из бюджета 12 миллионов рублей на духовно-патриотическое воспитание. Но только часть из этих средств пошли по прямому назначению. Несколько миллионов министр Чушкин направил на ремонт фасадов зданий Свято-Предтеченской церкви и паломнического центра «Гостиница «Макаровская».

«В дальнейшем обвиняемый совместно со знакомым под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на двух объектах совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме более 5 миллионов рублей, - сообщает Следственный комитет по РМ. - В результате республиканскому бюджету был причинен материальный ущерб в особо крупном размере».

Фигурирующий в деле «знакомый» Чушкина – это предприниматель Растям Косаев. Именно при его посредничестве был найден нужный подрядчик на эти работы, готовый отмыть деньги. В ходе расследования упоминалась саранская бизнес-леди Лариса Пеганова, которая и оформила липовые акты о ремонтных работах и обналичила деньги для министра. Увесистую пачку банкнот «шефу» передал все тот же Растям Косаев, взявший свои «комиссионные» в 300 тысяч рублей. За это посредничество предприниматель получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, хотя все признал и указал на Чушкина, как на главного организатора хищений.

В суде представитель следствия «рассекретил» сценарий, при котором министр намеревался остаться в стороне от уголовного разбирательства. - «Чушкин предлагал Косаеву взять всю вину на себя, как будто это преступление было совершено им в одиночку. Косаев отказался это сделать и в ходе допроса пояснил, что это преступление было однозначно организовано и спланировано Чушкиным. Помимо того, по указанию Чушкина Косаев ходил к свидетелю Пегановой и выяснял обстоятельства ее допроса».

Сам Анатолий Чушкин в суде утверждал, что «кульбит» с переводом средств на ремонт объектов он согласовал с Владимиром Сушковым (в то время тот возглавлял правительство Мордовии). Дескать, это не было только его личным решением – изменить целевое назначение денег. А что касается самого хищения средств, Анатолий Михайлович до последнего утверждал, что он к нему не причастен. С этой отказной позицией он и выслушивал приговор суда.

В ходе расследования масштабной «финансовой утечки» из Минкульта РМ, в деле Анатолия Чушкина «нарисовались» и другие эпизоды. Все вновь было связано с хищением бюджетных средств. Деньги списывались на обеды для участников мероприятий по линии министерства. В действительности никаких пиршеств участникам форумов никто не закатывал, а перечисленные на организацию питания сотни тысяч отмыли через коммерческую «прокладку» и передали министру. В результате республиканскому и федеральному бюджету был причинен материальный ущерб в размере около 1 миллиона рублей.

В этой части Анатолий Чушкин также не признал своей вины. Он заявил, что деньги были «конвертированы» в продуктовые наборы, которые и раздавались делегатам различных мероприятий.

Так или иначе, суд не поверил объяснениям теперь уже бывшего министра культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии, признал его виновным и назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.