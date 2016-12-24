Полицейские Мордовии раскрыли «животное похищение» с участием дамочки из Москвы

Как сообщает ВМД по РМ, в ноябре в дежурную часть полиции обратилась жительница поселка Зубова Поляна. Полицейским женщина рассказала, что несколько дней назад сын подарил ей маленького котенка британской породы, которого она полюбила всем сердцем и назвала Пузыриком. Питомец жил не только в доме, он довольно часто гулял во дворе и за его пределами.

Утром 7 ноября маленький «британский подданный» снова отправился на исследование окрестностей и пропал. Женщин сама попыталась выяснить, куда мог затеряться ее трехмесячный питомец, но после нескольких часов безрезультатных поисков была вынуждена обратиться к полицейским. Со слов заявительницы, стоимость котенка составила 6 000 рублей, но главная ценность заключалась в привязанности к нему. Сотрудники полиции внимательно отнеслись к заявлению и пообещали принять меры к поиску пропавшего.

Группой дознания ОМВД России по Зубово-Полянскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело статье «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена гражданка, забравшая котенка. Выяснилось, что в тот день через поселок на личном автомобиле проезжала жительница города Москвы. Остановившись около торговой палатки, чтобы купить сувенир, женщина вышла из машины. Однако продавца на месте не оказалось. Возвращаясь к автомобилю, столичная жительница заметила двух котят, один из которых ей очень понравился. Предположив, что животное никому не принадлежит, она увезла его к себе домой в Москву.

15 декабря сотрудники уголовного розыска привезли Пузырика из Москвы в Мордовию и сегодня передали в руки владелице. Потерпевшая, переживавшая все это время за своего питомца, была очень рада его возвращению. Она искренне поблагодарила начальника и сотрудников ОМВД России по Зубово-Полянскому району за неравнодушное отношение к ее проблеме.