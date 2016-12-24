В Мордовии заработал второй автоматический пункт весогабаритного контроля

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В конце 2021 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на трассе Саранск - Ромоданово - Большое Игнатово заработал второй в республике автоматический пункт весогабаритного контроля.
Данная дорога всегда была «проблемной» в плане проезда по ней большегрузного транспорта: часто перевозки велись с превышением допустимой массы и нагрузки. Движение транспортных средств, перевозящих грузы с превышением нормативов, разрушительно влияло на асфальтовое покрытие.
Было принято решение построить второй автоматический пункт весогабаритного контроля именно на этой трассе, на 20-ом километре. К концу 2021 года пункт заработал в тестовом, а с апреля 2022 года заработает уже в штатном режиме.
Пункт может фиксировать сразу несколько нарушений: превышение габаритов, превышение общей разрешенной массы транспортного средства, превышение нормативной нагрузки на ось транспортного средства.
Всего по проекту «Безопасные качественные дороги» в Мордовии планируется создать 6 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Это позволит дисциплинировать собственников транспорта в части соблюдения нормативов, а нарушителей привлечь к ответственности за негативное воздействие принадлежащих им транспортных средств на дороги.
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