В Саранске заработали ёлочные базары

В столице Мордовии для нестационарных торговых объектов по продаже ёлок, сосен и хвойного лапника в этом году предусмотрено 80 торговых мест. Об этом сообщает Администрация города.



Приобрести главный новогодний атрибут можно на следующих площадках:

- на летней площадке Центрального рынка,

- в районе ТЦ «Находка»,

- в районе дома №120 ул. Полежаева, за остановкой «Огарева»

- рядом с ТЦ «Ботевград»,

- между домами № 1 и № 3 по проспекту 50 лет Октября (в районе магазина «Магнит»),

- на территории торгового ряда около магазина «Нива-18» (ул. Энгельса, 11а),

- в районе магазина «Маяк» по ул. Кирова,

- в районе д. №71а по ул. Кирова,

- в районе гаражного кооператива на пересечении улиц Ульянова и Комарова,

- в районе д. №61 по ул. Попова (у магазина «Магнит»),

- в районе ТЦ «Глобус»,

- в районе ТК «Данко»,

- на площадке ярмарки выходного дня по ул. Веселовского,

- в районе д. № 7/1 по ул. Солнечной,

- на территории, прилегающей к ТК «Заречный»,

- в районе д. № 11 и № 21 по б. Эрьзи,

- в районе д. 9б по ул. Сущинского (в районе торгового ряда),

- по ул. Ленинградской (в районе разворотного кольца автобуса маршрута № 44),

- в районе д. №6 по ул. Гайдара (в районе торгового ряда),

- в районе д. №39 по ул. Пионерской в рп. Ялга,

- в районе д. №18а по ул. Октябрьской рп. Луховка (в районе торгового ряда),

- в районе д. 55Б по ул. А. Невского (на территории, прилегающей к магазину «Караван»).



Индивидуальные предприниматели ёлки и сосны для продажи закупают в специальных питомниках. Цена сосны начинается от 400 рублей.



По состоянию на 13 декабря остаются невостребованными 17 площадок для размещения ёлочных базаров. Предпринимателям, желающим принять участие в торговле этим новогодним атрибутом, необходимо подать заявления в Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск по адресу: г. Саранск, проспект Ленина, 4, каб. 320, телефон для справок: 8 (8342) 47-65-57.