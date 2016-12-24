В Саранске заработали ёлочные базары

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В столице Мордовии для нестационарных торговых объектов по продаже ёлок, сосен и хвойного лапника в этом году предусмотрено 80 торговых мест. Об этом сообщает Администрация города.
Приобрести главный новогодний атрибут можно на следующих площадках:
- на летней площадке Центрального рынка,
- в районе ТЦ «Находка»,
- в районе дома №120 ул. Полежаева, за остановкой «Огарева»
- рядом с ТЦ «Ботевград»,
- между домами № 1 и № 3 по проспекту 50 лет Октября (в районе магазина «Магнит»),
- на территории торгового ряда около магазина «Нива-18» (ул. Энгельса, 11а),
- в районе магазина «Маяк» по ул. Кирова,
- в районе д. №71а по ул. Кирова,
- в районе гаражного кооператива на пересечении улиц Ульянова и Комарова,
- в районе д. №61 по ул. Попова (у магазина «Магнит»),
- в районе ТЦ «Глобус»,
- в районе ТК «Данко»,
- на площадке ярмарки выходного дня по ул. Веселовского,
- в районе д. № 7/1 по ул. Солнечной,
- на территории, прилегающей к ТК «Заречный»,
- в районе д. № 11 и № 21 по б. Эрьзи,
- в районе д. 9б по ул. Сущинского (в районе торгового ряда),
- по ул. Ленинградской (в районе разворотного кольца автобуса маршрута № 44),
- в районе д. №6 по ул. Гайдара (в районе торгового ряда),
- в районе д. №39 по ул. Пионерской в рп. Ялга,
- в районе д. №18а по ул. Октябрьской рп. Луховка (в районе торгового ряда),
- в районе д. 55Б по ул. А. Невского (на территории, прилегающей к магазину «Караван»).
Индивидуальные предприниматели ёлки и сосны для продажи закупают в специальных питомниках. Цена сосны начинается от 400 рублей.
По состоянию на 13 декабря остаются невостребованными 17 площадок для размещения ёлочных базаров. Предпринимателям, желающим принять участие в торговле этим новогодним атрибутом, необходимо подать заявления в Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск по адресу: г. Саранск, проспект Ленина, 4, каб. 320, телефон для справок: 8 (8342) 47-65-57.
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