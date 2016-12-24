В Саранске муниципальные предприятия устраняют последствия ледяного дождя

По информации Администрации Саранска, городские коммунальные службы устраняют последствия ледяного дождя. С 20:00 7 декабря до 6:00 8 декабря посыпку дорог реагентом и песко-соляной смесью выполняли 34 единицы коммунальной техники муниципальных предприятий.

В первую очередь обработка противогололёдными материалами выполнялась на подъемах, мостах и путепроводах, затем – на центральных улицах, пешеходных тротуарах.

С раннего утра к уборке городских территорий приступили 172 дорожных рабочих и 70 единиц коммунальной техники.

По всем вопросам, касающимся обработки от гололеда городских территорий, заявки необходимо подавать в ЕДДС по круглосуточному телефону 24-07-07, придомовых территорий – в службу «071» по телефону 071 (24-24-71 – с сотового), а также в управляющие компании.