Режим работы мобильных пунктов вакцинации в Саранске в декабре

Штрафные санкции
В России могут ужесточить наказания за повторные нарушения водителями ПДД
1 декабря
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, д. 71, с 13:00 до 16:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)в п. Озёрный (с 10:00 до 14:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
2 декабря
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе д. №3/1 по ул. Косарева (с 10:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в с. Н. Тавла (с 9:00 до 11:30)
в с. Куликовка (с 12:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
3 декабря
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе д. №9 по ул. Сущинского (с 10:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
4 декабря
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в районе гипермаркета «Мегастрой» (ул. Севастопольская, д. 5, с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
6 декабря
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
7 декабря
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
8 декабря
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
в с. Макаровка (с 10:00 до 14:00)
9 декабря
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
10 декабря
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе д. №92 по ул. Волгоградской (с 10:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
в с. Горяйновка (с 9:00 до 11:00)
в с. Танеевка (с 11:15 до 13:00)
в с. Ивановка (с 13:30 до 15:00)
11 декабря
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе д. №18 по ул. Октябрьской в рп. Луховка (с 10:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
13 декабря
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе д. №19А по ул. Косарева (с 10:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
14 декабря
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе гипермаркета «Магнит» (ул. Севастопольская, д. 128, с 10:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
15 декабря
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
16 декабря
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
в п. Озёрный (с 10:00 до 14:00)
17 декабря
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
в с. Н. Тавла (с 10:00 до 14:00)
18 декабря
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в районе д. №32 по ул. Лихачева (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
20 декабря
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
в с. Куликовка (с 10:00 до 14:00)
21 декабря
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
в с. Горяйновка (с 9:00 до 11:00)
в с. Танеевка (с 11:15 до 13:00)
в с. Ивановка (с 13:30 до 15:00)
22 декабря
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
в районе ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, д. 71, с 10:00 до 15:00)
23 декабря
в районе Мордовэкспоцентра (ул. Российская, д. 24, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
в районе д. №28 по ул. Т. Бибиной (с 10:00 до 15:00)
24 декабря
в районе Мордовэкспоцентра (ул. Российская, д. 24, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
в районе д. №28 по ул. Гожувской (с 10:00 до 15:00)
25 декабря
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в районе д. №15 по ул. Косарева (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
27 декабря
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в районе домов №37, №41 по ул. Гожувской (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
28 декабря
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в районе гипермаркета «Мегастрой» (ул. Севастопольская, д. 5, с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
29 декабря
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в районе д. №3/1 по ул. Косарева (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
30 декабря
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
в районе д. №32 по ул. Лихачева (с 10:00 до 15:00)
в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)
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