Режим работы мобильных пунктов вакцинации в Саранске в декабре

1 декабря

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

в районе ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, д. 71, с 13:00 до 16:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)в п. Озёрный (с 10:00 до 14:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

2 декабря

на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

в районе д. №3/1 по ул. Косарева (с 10:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в с. Н. Тавла (с 9:00 до 11:30)

в с. Куликовка (с 12:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

3 декабря

на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)

в районе д. №9 по ул. Сущинского (с 10:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

4 декабря

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в районе гипермаркета «Мегастрой» (ул. Севастопольская, д. 5, с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

6 декабря

у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

7 декабря

на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

8 декабря

на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

в с. Макаровка (с 10:00 до 14:00)

9 декабря

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

10 декабря

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе д. №92 по ул. Волгоградской (с 10:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

в с. Горяйновка (с 9:00 до 11:00)

в с. Танеевка (с 11:15 до 13:00)

в с. Ивановка (с 13:30 до 15:00)

11 декабря

в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)

в районе д. №18 по ул. Октябрьской в рп. Луховка (с 10:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

13 декабря

на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

в районе д. №19А по ул. Косарева (с 10:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

14 декабря

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

в районе гипермаркета «Магнит» (ул. Севастопольская, д. 128, с 10:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

15 декабря

у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

16 декабря

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

в п. Озёрный (с 10:00 до 14:00)

17 декабря

на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

в с. Н. Тавла (с 10:00 до 14:00)

18 декабря

в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в районе д. №32 по ул. Лихачева (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

20 декабря

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

в с. Куликовка (с 10:00 до 14:00)

21 декабря

на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

в с. Горяйновка (с 9:00 до 11:00)

в с. Танеевка (с 11:15 до 13:00)

в с. Ивановка (с 13:30 до 15:00)

22 декабря

у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

в районе ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, д. 71, с 10:00 до 15:00)

23 декабря

в районе Мордовэкспоцентра (ул. Российская, д. 24, с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

в районе д. №28 по ул. Т. Бибиной (с 10:00 до 15:00)

24 декабря

в районе Мордовэкспоцентра (ул. Российская, д. 24, с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

в районе д. №28 по ул. Гожувской (с 10:00 до 15:00)

25 декабря

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в районе д. №15 по ул. Косарева (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

27 декабря

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в районе домов №37, №41 по ул. Гожувской (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

28 декабря

у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в районе гипермаркета «Мегастрой» (ул. Севастопольская, д. 5, с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

29 декабря

на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в районе д. №3/1 по ул. Косарева (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)

30 декабря

на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

в районе д. №32 по ул. Лихачева (с 10:00 до 15:00)

в здании Сбербанка (пр. 70 лет Октября, д. 86, 1 этаж, с 10:00 до 17:00)