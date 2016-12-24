Анна Кузнецова будет контролировать общественные приемные «Единой России»

В ходе 3 этапа XX Съезда «Единой России» бывший детский омбудсмен была назначена руководителем комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан.

«Назначение председателем партийной комиссии по работе с обращениями граждан для меня – большая ответственность, – заявила Кузнецова. – Это возможность помочь конкретным людям, возможность в режиме реального времени обращать внимание на системные проблемы, предлагать решения. А еще для меня важна обратная связь – насколько эффективно действуют те или иные меры, которые призваны помогать людям. Ежемесячно поступают десятки тысяч обращений. Я уже провела совещание по вопросам повышения эффективности работы приемных партии, у нас серьезные планы в этой части. Это доверие, которое нужно беречь и укреплять, и это для меня лично бесценная возможность помогать».

В Мордовии так же действует региональная общественная приемная. Подать обращение можно по телефонам: 8 (8342) 24-50-41, 8 (8342) 47-86-44.

Более подробная информация на официальном сайте партии: mordov.er.ru/contacts/reception