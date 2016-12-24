Артём Здунов по рекомендации Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева возглавил региональное отделение партии

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Кандидатуру Главы Мордовии Артёма Здунова, а также руководителей ещё 11 регионов, Президиуму Генсовета партии рекомендовал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Опыт губернаторов, как руководителей, которые глубоко знают проблемы своих субъектов, важен и востребован на посту временно исполняющих обязанности глав региональных отделений «Единой России», заявил Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами, которая прошла 3 декабря в режиме ВКС. По его словам, ежедневное личное участие губернаторов в деятельности партии «дорогого стоит». Председатель добавил, что работы в этом направлении предстоит немало.
Цель партии - в осуществлении задач, поставленных Президентом РФ, в способствовании развитию экономики и улучшению качества жизни людей в каждом регионе страны. Дмитрий Медведев указал на то, что губернаторы, совмещая руководящие посты в органах власти и в региональных отделениях «Единой России», имеют возможность эффективно влиять на эту работу.
Региональные отделения «Единой России» также возглавили врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Свердловской области – Евгений Куйвашев, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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