Жительница Дубенок отдала 1 миллион 300 тысяч рублей «инвестиционным мошенникам»

«Твой Ход»
Студенты из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса
Оказывается, состоятельные и безрассудные люди живут в Мордовии не только в столице региона. В погоне за легкой прибылью на фондовой бирже свои накопления потеряла 59-летняя жительница райцентра Дубенки. Об этом сообщает МВД по РМ.
Как рассказала стражам правопорядка заявительница, она наткнулась в интернете на рекламу инвестиционной компании, обещавшей помочь всем клиентам грамотно пристроить свои деньги и получать хороший доход от вложения капитала. Женщина связалась с представителем этой инвестиционной платформы и после разговора с ним решилась на биржевые покупки.
В октябре и ноябре жительница Мордовии завела на свой лицевой счет у «брокера»1 миллион 300 тысяч рублей. Ее сделки на фондовом рынке под руководством «сетевых экспертов» вроде бы были вполне успешными. Но как только женщина захотела обратно вывести часть своих средств, последовал отказ. Не добившись никакого внятного пояснения от «инвестиционных партнеров» обманутая дама обратилась за помощью в полицию. Там после проверки ее показаний возбудило дело по мошеннической статье.
МВД по РМ напоминает: в настоящее время многочисленные организации предлагают услуги по управлению инвестициями. Используя заманчивые предложения и низкую финансовую грамотность населения, они убеждают граждан, поверивших в возможность быстрого обогащения, вносить как можно большие суммы на счета.
Если вы хотите принять инвестиционное предложение, обязательно изучите отзывы о брокере, попросите показать его лицензию на оказываемые услуги.
Поделиться в соц. сетях:
Студенты из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса
Бывшая учительница из Рузаевки Светлана Юртайкина предстала перед судом за кражу ювелирных украшений у школьников
В Мордовии сотрудник колонии выращивал у себя растительную наркоту в «промышленных масштабах»
Глава Мордовии Артём Здунов посетил завод «Медоборудование» и поздравил трудовой коллектив с 60-летним юбилеем предприятия
Глава Мордовии посетил первый в республике офис нового формата Сбера
В России могут ужесточить наказания за повторные нарушения водителями ПДД
Бывшего начальника отделения ГИБДД по Зубово-Полянскому району Александра Дурнова отправили в СИЗО
60-летнюю жительницу Саранска ограбил «виртуальный друг» с сайта знакомств
В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции
В Саранске ограбившего 16 летнюю девушку преступника вычислили по результатам экспертиз