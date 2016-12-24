Жительница Дубенок отдала 1 миллион 300 тысяч рублей «инвестиционным мошенникам»

Оказывается, состоятельные и безрассудные люди живут в Мордовии не только в столице региона. В погоне за легкой прибылью на фондовой бирже свои накопления потеряла 59-летняя жительница райцентра Дубенки. Об этом сообщает МВД по РМ.

Как рассказала стражам правопорядка заявительница, она наткнулась в интернете на рекламу инвестиционной компании, обещавшей помочь всем клиентам грамотно пристроить свои деньги и получать хороший доход от вложения капитала. Женщина связалась с представителем этой инвестиционной платформы и после разговора с ним решилась на биржевые покупки.

В октябре и ноябре жительница Мордовии завела на свой лицевой счет у «брокера»1 миллион 300 тысяч рублей. Ее сделки на фондовом рынке под руководством «сетевых экспертов» вроде бы были вполне успешными. Но как только женщина захотела обратно вывести часть своих средств, последовал отказ. Не добившись никакого внятного пояснения от «инвестиционных партнеров» обманутая дама обратилась за помощью в полицию. Там после проверки ее показаний возбудило дело по мошеннической статье.

МВД по РМ напоминает: в настоящее время многочисленные организации предлагают услуги по управлению инвестициями. Используя заманчивые предложения и низкую финансовую грамотность населения, они убеждают граждан, поверивших в возможность быстрого обогащения, вносить как можно большие суммы на счета.

Если вы хотите принять инвестиционное предложение, обязательно изучите отзывы о брокере, попросите показать его лицензию на оказываемые услуги.