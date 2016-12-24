В Саранске Светотехстрой вновь оставят ночью без холодной воды

Как сообщает Администрация города, в северо-западной части Саранска с 22:30 1 декабря до 5:00 2 декабря будет отсутствовать холодное водоснабжение. Причина - работы по замене оборудования на насосной станции в с. Блохинские Выселки. Этой ночью без холодной воды останутся дома по следующим адресам:

многоквартирные дома

по ул. Победы, д. №1, №3, №5, №5А, №6, №7, №9, №11, №13, №15, №17, №20, №20А, №20/1, №20/2, №20/3, №21, №22, №22А, №22/1, №22/2, №22/3, №23, №23/1, №23/2, №23/3, №24, №24А, №24/1, №24/2, №24/3, №25, №25А, №25Б, №25/1, №№25/2, №25/3, №25/4, №25/5, №25/6, №25/7, №27;



по ул. Коваленко, д. №2, №4, №7, №7А, №8, №9, №10, №11, №12, №14, №15, №18, №20, №22, №23, №24, №24А, №25, №26, №27, №30, №31, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №41, №42, №43, №44, №46, №48, №49, №50, №51, №52, №52А, №53, №53/2, №53/3, №53/4, №54, №55, №55/1, №55/2, №56, №57, №58, №59, №60;



по ул. Воинова, д. №1, №2/1, №2/3, №2/4, №2/6, №2/7, №2/8, №2/9, №2/10, №2/11, №2/12, № 2/13, №3, №5, №7, №8, №9, №10, №11, №13, №14, №16, №17, №18, №19, №21, №22, №23, №24, №25, №25А, №26, №26/1, №26/2, №28, №30, №31, №32, №32А, №33, №34, №35, №36, №36А, №37, №38, №42, №44;



по ул. Металлургов, д. №1, №3, №3А, №4, №5, №5А, №6, №7, №8, №9, №9А, №11;



по пр.60 лет Октября, д. №3, №2/4, №2/6, №2/7, №2/8, №5, №6Б, №6/1, №6/2, №6/3, №6/4, №6/5, №6/6, №8, №8А, №9, №10, №11, №11А, №14, №15, №16, №17, №17А, №18, №19, №21, №27, №27А, №28, №29, №31А, №33, №35, №37, №39, №45, №47, №49, №49А, №51, №53, №55, №57, №59, №61, №63, №65, №67, №69, №71, №73, №75, №77, №79, №81, №83, №85, №87, №87А, №89, №91, №95, №97, №103, №105, №107, №109, №113, №113А, №115, №117, №119, №123, №125, №127, №127А, №129, №131, №135, №137, №141, №143;



по ул. Н. Эркая, д. №6, №8, №10, №12, №12/1, №14, №18, №18А, №20, №20А, №22, №22А, №24, №24/1, №24/2, №26, №28, №32, №34, №36, №36/1, №36/2, №38, №40, №42;



по ул. Миронова, д. №1, №2, №3, №5, №6, №6А, №9, №9/1, №10, №10Б, №11, №12;



по ул. Пушкина, д. №21 стр. №1, №52, №54, №58, №62, №62/1, №62/2, №62/3, №64, №66, №68, №70, №72, №74, №76, №78, №78а, №80, №82, №84;



по ул. Веселовского, д. №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16, №18, №20, №20/1, №20/2, №22, №22А, №24, №26, №26А, №28, №28А, №30, №32, №36, №38, №38Б, №40, №42, №42/1, №42/1, №42/2, №44, №46А, №48А, №50, №56, №58, №58А, №60, №62, №68, №70, №72, №72А, №78, №80, №82, №84;



частный сектор

по ул. Н. Эркая, д. №7, №9, №11, №13, №15, №17, №19, №21, №23, №25, №31;

по ул. Афганской, д. №1, №2, №3, №9; по пер. Афганскому, д. №1, №3, №5, №7, №15, №19, №21;

по ул. Братской, д. №1, №9, №17, №22, №24, №26;

по ул. Патриарха Никона, от дома №1 до дома №25;

по ул. Болотникова, от дома №1 до дома №24;

по ул. Безбородова, от дома №1 до дома №20;

по ул. Слободской, д. №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15;

по ул. Светотехники, от дома №1А до дома №20;

по ул. Мазы, от дома №1 до дома №19;

по ул. Баляева, от дома №1 до №14;

по ул. А. Арзамасской, от дома №1 до №17;

по ул. Юртова, от дома №1 до дома №18.



Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.