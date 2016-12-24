На Юго-западе Саранска 1 декабря будет временно отключено холодное водоснабжение

Махинация на миллион
Задержан руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин
По информации Администрации города, в связи с плановыми работами по замене участка водопровода на участке улицы Невского в Саранске, 1 декабря с 9:30 до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:
в многоквартирных домах
по ул. Титова, д. №140, №142, №146, №148;
по ул. А. Невского, д. № 101А, №103;
по ул. Республиканской, д. №96, №96А, №98, №100, №104;
по ул. Гагарина, д. №89, №91, №93, №93А, №95, №97, №106А, №108А;
по пр. 50 лет Октября, д. №1, №2, №3, №6, №7, №11, №13, №14;
по ул. М. Расковой, д. №14/1, д. №14/2, д. №14/3;
по ул. Комарова, д. № 1, №3, №5;
по ул. Маринина, д. №85, №89;
в частном секторе
по ул. Островского, от дома №34 до дома №75;
по ул. Республиканской, д. №74, №76, №78, №79, №80, №82, №84, №86, №88, №121А, №123, №125, №127, №129, №131, №133, №135, №137;
по ул. Филатова, д. №11, №15, №19, №23, №24, №29, №34, №36, №38, №39;
по ул. Мичурина, д. №6, №8, №10, №12, №14, №16, №18, №22;
по ул. Фурманова, д. №2;
по ул. Щорса, д. №7А;
по ул. Тимирязева, от дома №27 до дома №63, от дома №34 до дома № 74;
по ул. Верещагина, от дома №37 до дома №73 (нечётная сторона);
по ул. Титова, от дома №94 до дома №134, от дома №77 до дома №115;
по ул. Тельмана, от дома №29 до дома №67, от дома №26 до дома №64, д. №85Б;
по ул. Маринина, от дома №35 до дома №131, от дома №36 до дома №112;
по ул. Николаева, от дома №39 до дома №103, от дома №40 до дома № 110;
по ул. Крестьянской, от дома №43 до дома №115, от дома №40 до дома №102;
по ул. А. Невского, д. №48, №50, №52, №52А, №54, №56, №58, №60, №62, №93, №95, №97, №99;
по ул. Дорофеева, от дома №1 до дома №19;
по ул. Евсевьева, от дома №1 до дома №45;
по ул. Пензенской, от дома №1 до дома №30;
по ул. Ломоносова, от дома №8 до дома №46;
по ул. Гастелло, от дома №1 до дома №54;
по переулку Кирпичному, от дома №1 до дома №27.
Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.
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Задержан руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин
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