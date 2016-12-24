Мордовский «последователь» Рашкина незаконно отстреливал лосей в лесничестве

В Мордовии нашелся «охотничий последователь» депутата-коммуниста Валерия Рашкина. 41-летний житель поселка Тургенево попался на незаконном отстреле на лосей.

В отдел полиции «Ардатовский» от государственного инспектора поступило сообщение о факте незаконной охоты на территории районного лесничества. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тушу годовалого лося. В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками полиции в нескольких метрах от убитого животного были обнаружены останки еще одного молодого лося.

По подозрению в совершении противоправного деяния правоохранители задержали 41-летнего жителя поселка Тургенево. Как выяснилось, 25 ноября он на личном автомобиле заехал поохотиться на территорию лесничества. У мужчины при себе находилось зарегистрированное охотничье ружье, при этом лицензии на отстрел животных он не получал. По предварительным данным, он сначала выстрелил в одного лосенка, но несмотря на ранение животному удалось убежать. Преследовать его фигурант не стал.

Спустя некоторое время он обнаружил и убил второго молодого лося. Однако забрать добычу и в этом случае не смог - охотника спугнул шум приближающейся автотехники. Мужчина предпочел скрыться с места происшествия. Причиненный Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона ущерб составил 80 000 рублей.

Кроме того, дознанием установлена причастность жителя поселка Тургенево к незаконному отстрелу самки лося. В начале ноября на территории лесничества в 3-х км от поселка Октябрьский он убил взрослую особь, на месте разделал тушу и вывез к себе домой. Ущерб составил 80 000 рублей.

Свою вину мужчина не отрицает. В отношении него возбуждены два уголовных дела по статье за незаконную охоту, избрана мера пресечения – подписка о невыезде.