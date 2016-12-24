67-летний водитель в Мордовии погиб в ДТП с мусоровозом

По информации ГИБДД по РМ, 28 ноября около часа дня в Зубово-Полянском районе на автодороге Потьма-Барашево произошло ДТП со смертельным исходом. 67-летний мужчина за рулем «ВАЗ 2114», по предварительным данным, не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с мусоровозом. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, взята кровь на анализ. 41-летний пассажир «ВАЗ 21140» был госпитализирован в Зубово-Полянскую ЦРБ. Водитель мусоровоза трезв.