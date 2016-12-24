Ушел из жизни известный общественный деятель республики Алексей Помелов

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В Мордовии скончался известный общественный деятель 46-летний Алексей Помелов. Он много лет посвятил развитию в республике конструктивных общественных организаций, занимал должность заместителя председателя регионального отделения ДОСААФ по военно-патриотическому воспитанию, был в составе ЦИК РМ. Его супруга Наталья Помелова возглавляла в свое время Госкомитет РМ по делам молодежи, а после его реформирования трудилась заместителем министра спорта и молодежной политики РМ.
В региональных медиа приводится предварительная информация, что причиной смерти Алексея Помелова стал инсульт.
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Глава республики Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства Мордовии с профессиональным праздником
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