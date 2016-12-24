В максимальной зоне риска по распространению коронавируса находятся город Саранск и четыре района Мордовии

Глава Мордовии Артём Здунов 26 ноября в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, ходе вакцинации от COVID-19, функционирования региональной системы здравоохранения, контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Руководитель региона отметил: третью неделю ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на территории республики существенно не меняется, цифры статистики все еще очень высокие - ежедневно выявляется в среднем 160 новых случаев заражения. В настоящее время на лечении в ковидных госпиталях находятся 1500 пациентов, в 9 муниципалитетах заболеваемость на 100 тысяч населения выше среднереспубликанской. «Необходимо держать жесткий контроль за ситуацией, - подчеркнул Глава республики. – Фиксируются всё новые случаи заболевания, но мы видим, что введенные ограничения работают. Это заметно по школьникам: во время каникул удалось прервать цепочку распространения инфекции».

Как сообщила вице-премьер Галина Лотванова, рабочая группа провела детальный анализ по районам и отраслям. Он показал, что в тех муниципалитетах, где самые низкие темпы вакцинации, больше всего летальных случаев от ковида. «В настоящее время в максимальной зоне риска по распространению коронавируса находятся город Саранск, Рузаевский, Ичалковский, Ковылкинский, Большеберезниковский районы», - отметила Галина Лотванова.

Глава республики дал жесткое поручение руководителям этих муниципалитетов исправить ситуацию. Потому что в первую очередь, как показывает статистика, под удар попадает возрастная категория 60 лет и старше.

Министр здравоохранения республики подтвердил это. «Дети и внуки должны здесь помогать нам, просить пожилых людей вакцинироваться. Когда к нам в больницы попадают невакцинированные бабушки и дедушки, часто случаются летальные исходы, - сказал Олег Маркин. – Если бы у нас было вакцинировано все население, то нам было бы достаточно одной ковидной больницы, мы могли бы оказывать больше медицинской помощи по другим направлениям».

Министр предупредил о новой опасности. Сегодня Всемирная организация здравоохранения собрала экстренное совещание по поводу обнаружения в Южной Африке нового штамма коронавируса, который гораздо заразнее всех предыдущих. Заслон ему может поставить только вакцинация и ревакцинация. Глава Минздрава республики пояснил: «Этот штамм возник там, где вакцинировано всего 7 % населения. При переходе от человека к человеку он активно мутирует. А если на пути вируса много цепочек противостояния (это вакцинированные люди), то он ослабевает. Поэтому сейчас каждый человек должен разработать для себя план вакцинации и ревакцинации, только это может помочь остановить распространение инфекции».

На оперштабе сообщили, что уже в декабре в регионы страны поступит вакцина «Спутник М», предназначенная для иммунизации подростков от 12 до 17 лет. Она позволит создать дополнительную защиту населения от новой коронавирусной угрозы.