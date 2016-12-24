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26 ноября в Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери. Глава Мордовии Артём Здунов поздравил всех женщин республики с праздником, а особые слова благодарности адресовал многодетным мамам, вручив им почетные дипломы и денежные премии.
Глава республики подчеркнул, что День матери - это особый праздник. «Сегодня у нас одна из самых важных и теплых встреч в году, и это потому, что сам праздник наполнен любовью, нежностью. Низкий поклон вам, дорогие мамы!»
Укрепление института материнства и детства, повышение рождаемости, поддержка традиционных ценностей и воспитание подрастающего поколения – всё это абсолютные приоритеты государственной политики.
Артём Здунов напомнил: по инициативе Президента внесены изменения в Конституцию России, которыми закреплено, что дети – важнейшее достояние государства. На основе этого принят ряд федеральных законов, цель которых – обеспечить достойный уровень жизни семей с детьми. Это значит, что в Мордовии продолжится активное строительство школ и детских садов, поликлиник и больниц, ипотечного жилья. Будут благоустраиваться парки и игровые зоны для детей. Создаваться условия для качественного детского отдыха, для занятий ребят наукой, творчеством, спортом.
На сегодняшний день свыше 9,5 тысяч семей в республике получают ежемесячные выплаты и пособия на детей в рамках национального проекта «Демография».
Предоставляется государственная помощь на основании социального контракта. За 2 года его заключили свыше 6200 семей с детьми. Также благодаря нацпроекту у женщин есть возможность бесплатно повысить квалификацию и обучиться востребованным специальностям. По этим программам дополнительное образование ежегодно получают около 300 женщин.
В этом году Президентом России принят ряд новых решений. С июля беременные женщины в трудной жизненной ситуации и неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума в регионе.
С 1 сентября 2021 года мамам и папам по-новому оплачивается больничный по уходу за ребенком, когда родители детей в возрасте до 7 лет получают 100% среднего заработка.
В Мордовии 7377 многодетных семей, в которых воспитывается более 24 тысяч детей.
Глава Мордовии отметил маму 10 детей Наталью Юдинцеву из Саранска – ей был вручен почетный диплом многодетной матери Республики Мордовия I степени.
Также руководитель Мордовии вручил почетные дипломы многодетных матерей II и III степени и почетные дипломы Главы Республики Мордовия «За заслуги в воспитании детей».
Награжденные получили денежные выплаты, но самым ярким подарком для прекрасных мам стали красивые павловопосадские платки. «Это очень красивая традиция, и пусть она продолжает жить!» - сказал Артём Здунов.
Социальному блоку Правительства республики Глава Мордовии поручил проработать грантовые конкурсы для многодетных родителей – они позволят дополнительно поддержать эти замечательные трудолюбивые семьи.
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