В Саранске обсудят строительство трёх жилых домов по улице Победы

Наш город

Как сообщает саранская мэрия, 1 декабря в здании Администрации Пролетарского района (ул. Коваленко, д. 20А) в 18:00 пройдёт обсуждение строительства трёх многоквартирных домов по улице Победы и благоустройства прилегающей к ним территории. Во встрече примут участие представители Администрации города и компании-застройщика.

Представителей собственников многоквартирных домов Пролетарского района приглашают принять участие в открытом диалоге по этим вопросам.

При проведении обсуждения будут соблюдены все действующие профилактические меры: посетителям необходимо иметь маски, соблюдать социальную дистанцию. С учетом того, что в зале 110 мест, в обсуждении могут принять участие не более 55 человек.

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