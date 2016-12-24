В Саранске обсудят строительство трёх жилых домов по улице Победы

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Как сообщает саранская мэрия, 1 декабря в здании Администрации Пролетарского района (ул. Коваленко, д. 20А) в 18:00 пройдёт обсуждение строительства трёх многоквартирных домов по улице Победы и благоустройства прилегающей к ним территории. Во встрече примут участие представители Администрации города и компании-застройщика.
Представителей собственников многоквартирных домов Пролетарского района приглашают принять участие в открытом диалоге по этим вопросам.
При проведении обсуждения будут соблюдены все действующие профилактические меры: посетителям необходимо иметь маски, соблюдать социальную дистанцию. С учетом того, что в зале 110 мест, в обсуждении могут принять участие не более 55 человек.
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