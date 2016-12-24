Житель Рузаевки «трудоустроился» через «Авито» с потерей 140 тысяч рублей

Репортер

46-летний житель Рузаевского района Мордовии с немалыми потерями для себя освоил метод дистанционного трудоустройства. На сайте «Авито» он нашел нужную вакансию на одном из предприятий республики и подал заявку. С ним связался представитель завода, с которым они обсудили трудовой распорядок, обязанности, зарплату и режим работы. Соискателя все устроило.

Кадровик предложил новому работнику отправить фото всех страниц паспорта – дескать, быстрее все оформим. Житель Рузаевки согласился и переправил незнакомцу фотографии страниц своего основного документа. И вскоре доверчивому работяге стали поступать смс-оповещения об оформлении на его имя займов в микрофинансовых организациях – всего за ним стало числиться 10 кредитов  на общую сумму 140 тысяч рублей.

В настоящий момент МВД по РМ проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

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