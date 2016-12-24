28 ноября в Саранске пройдет мастер-класс «Гжель»

Биологический след
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Мастер-класс проведёт научный сотрудник Музея мордовской народной культуры Ксения Мартьянова.
Гжель – это традиционный русский промысел, особый вид росписи по керамике. Для гжельской росписи характерен широкий кистевой мазок с его переходами от звучного, насыщенного синего цвета до размытого голубого, который выполняется на поверхности изделия легким круговым разворотом. Белый фон становится вторым цветом, он так же активен, как и сама кобальтовая роспись. Творческое занятие будет интересно и школьникам, и взрослым. Каждый сможет создать интересное и яркое украшение для своего дома.
Встречи проводятся с соблюдением санитарных требований. Количество мест ограничено.
Приглашаем участников 28 ноября в 14:00 в Музее мордовской народной культуры (Советская, 19).
Необходима предварительная запись: 8 (8342) 24-67-94. Стоимость - 150 рублей (единая цена для пользователей «Пушкинской карты» и других участников).
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В Саранске ограбившего 16 летнюю девушку преступника вычислили по результатам экспертиз
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