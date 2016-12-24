В Саранске перед Новым годом откроется резиденция мордовского Деда Мороза

Наш город

Якшам Атя – имя самого любимого сказочного персонажа на языках мокша и эрзя. В преддверии Нового года он будет принимать гостей в своей резиденции, которая по традиции откроется в Мордовском государственном национальном театре.

В программе встреч с Якшам Атя будут разнообразные фокусы, исчезновение и появление людей и предметов, левитация, волшебная история с заколдованными и украденными героями. Гостей резиденции ждут сложные испытания и веселые задания, яркие и вкусные сюрпризы.

Уже сейчас и вплоть до новогодней ночи можно отправить послание зимнему волшебнику. Сделать это можно, воспользовавшись специальным почтовым ящиком, размещенным в фойе театра, или отправить письмо на электронную почту - YakshamAtya@yandex.ru

Продажа билетов в резиденцию мордовского Деда Мороза «ЯкшамАтя» начнется 1 декабря.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Новые меры

В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции

Цифровые сервисы

Служба судебных приставов поможет отделить реальных должников от их «двойников»

Биологический след

В Саранске ограбившего 16 летнюю девушку преступника вычислили по результатам экспертиз

Шантаж батюшки

В Мордовии вымогатели требовали от настоятеля церкви восемь миллионов рублей за пикантное видео

«Ваш труд нужен людям!»

Глава Мордовии Артём Здунов посетил завод «Медоборудование» и поздравил трудовой коллектив с 60-летним юбилеем предприятия

На лидирующих позициях

Глава республики Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства Мордовии с профессиональным праздником

1
Заказать рекламу
1
1
1