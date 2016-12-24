В Саранске перед Новым годом откроется резиденция мордовского Деда Мороза

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Якшам Атя – имя самого любимого сказочного персонажа на языках мокша и эрзя. В преддверии Нового года он будет принимать гостей в своей резиденции, которая по традиции откроется в Мордовском государственном национальном театре.
В программе встреч с Якшам Атя будут разнообразные фокусы, исчезновение и появление людей и предметов, левитация, волшебная история с заколдованными и украденными героями. Гостей резиденции ждут сложные испытания и веселые задания, яркие и вкусные сюрпризы.
Уже сейчас и вплоть до новогодней ночи можно отправить послание зимнему волшебнику. Сделать это можно, воспользовавшись специальным почтовым ящиком, размещенным в фойе театра, или отправить письмо на электронную почту - YakshamAtya@yandex.ru
Продажа билетов в резиденцию мордовского Деда Мороза «ЯкшамАтя» начнется 1 декабря.
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