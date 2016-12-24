26 ноября в Саранске откроется выставка «Творить и радоваться»

Волонтеры добра
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии межрегионального форума «Пересвет»
26 ноября 2021 г. в 11 часов в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина состоится открытие персональной выставки члена Союза художников России Алёны Александровны Рыбиной-Егоровой «Творить и радоваться».
Выпускница Саранского художественного училища имени Ф.В. Сычкова, Алёна Александровна продолжает лучшие традиции живописной школы республики. На выставке представлено более 50 работ, которые охватывают все разнообразие творческих интересов автора. Точками притяжения для талантливой художницы являются городской пейзаж и натюрморт, иконопись и портрет.
На выставке будут работать интерактивные площадки и фотозоны.
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Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии межрегионального форума «Пересвет»
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