В Саранске начал работу первый ледовый каток

Как сообщает городская администрация, на стадионе «Саранск» закончены подготовительные работы на катке для фигурного катания – он уже готов принять любителей покататься на коньках. К слову, в этом году здесь откроется еще один каток – для игры в хоккей, также можно будет взять в прокат лыжи. Каток на стадионе «Саранск» открыт для посещения и в будни, и в выходные дни.

В целом, по информации саранской мэрии, в столице Мордовии этой зимой планируется залить не меньше 19 катков.