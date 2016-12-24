В Саранске начал работу первый ледовый каток

Наш город

Как сообщает городская администрация, на стадионе «Саранск» закончены подготовительные работы на катке для фигурного катания – он уже готов принять любителей покататься на коньках. К слову, в этом году здесь откроется еще один каток – для игры в хоккей, также можно будет взять в прокат лыжи. Каток на стадионе «Саранск» открыт для посещения и в будни, и в выходные дни.
В целом, по информации саранской мэрии, в столице Мордовии этой зимой планируется залить не меньше 19 катков.

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