ДТП в Саранске с участием четырех авто спровоцировал водитель «Нивы»

Госавтоинспекция республики прояснила обстоятельства вчерашнего массового ДТП в Саранске, в котором «сошлись» четыре автомобиля. В 20:10 на регулируемом перекрестке ул. Ботевградская – ул. Саранская 40-летний мужчина за рулем «Нивы» выехал на перекресток на красный сигнал светофора и совершил столкновение с «Приорой» под управлением 42-летнего водителя. После этого «Приору» отбросило на автомобиль «Пежо», который также столкнулся с автомашиной «Хендай Солярис». В результате ДТП 40-летняя пассажирка «Приоры» была госпитализирована в отделение реанимации больницы. Также на больничную койку угодил 40-летний водитель «Пежо». Управлявший «Приорой» мужчина и еще один пассажир отечественной легковушки после осмотра медиками будут проходить лечение по месту жительства. О травмах виновника аварии – 40-летнего деятеля на «Ниве» - ничего не сообщается, но за рулем он находился трезвым.