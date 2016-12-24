Глава Мордовии Артём Здунов посетил завод «Медоборудование» и поздравил трудовой коллектив с 60-летним юбилеем предприятия

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Глава Мордовии Артём Здунов 24 ноября посетил в Саранске завод «Медоборудование». Руководитель республики осмотрел мощности предприятия, обсудил с руководством производственные планы, а также поздравил трудовой коллектив с 60-летием завода.

Медицинское оборудование, стационарная и подвижная медицинская техника, дезинфекционно-душевые установки и автоперевязочные, стерилизаторы, парогенераторы и аквадистилляторы - все это выпускается на саранском предприятии. В 2020 году в рамках борьбы с пандемией на заводе были разработаны, изготовлены и смонтированы блок-контейнеры для утилизации отработанных отходов ковидных отделений, санпропускник для обработки транспорта, блок-контейнер для размещения стиральных машин больниц г. Саранска.

По некоторым видам продукции завод «Медоборудование» является единственным производителем в стране. Гордость предприятия - автоперевязочная установка и передвижной реанимационный комплекс последнего поколения, предназначенные для первой врачебной помощи в экстремальных ситуациях: в районах стихийных бедствий, в крупных транспортных катастрофах с большим количеством пострадавших. Установка оснащена системами жизнеобеспечения и в течение долгого времени может работать автономно.

Артём Здунов встретился с коллективом предприятия, поздравил с 60-летием завода и поблагодарил за добросовестную работу. На предприятии есть трудовые династии, многие работают здесь не один десяток лет. Это, например, водитель Борис Мешков – его трудовой стаж 51 год, токарь Михаил Макаров – на заводе он трудится почти четверть века.

Глава республики пожелал предприятию роста объемов производства, сохранения кадров и подчеркнул, что республика будет поддерживать завод. «Со многими вашими изделиями я знаком по своей предыдущей работе в других регионах. На горных территориях, например, востребована ваша продукция - можно мгновенно развернуть передвижной комплекс. У предприятия есть гособоронзаказ, и это говорит о том, что производство высокотехнологичное. В этом году предприятие неплохо идет по рынку - за 9 месяцев в 2 раза увеличились объемы продаж. Будем стараться и дальше увеличивать объемы производства, ваш труд нужен людям», - сказал Артём Здунов.

Министр промышленности, науки и новых технологий РМ подтвердил, что сейчас завершается формирование машиностроительного кластера республики – это откроет со следующего года предприятиям Мордовии доступ к новым мерам поддержки. «Наша задача – помочь предприятию двигаться вперед, модернизировать производство, привлекать новые заказы и разрабатывать инновационную продукцию», - сказал Игорь Губайдуллин.

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