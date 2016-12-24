В Саранске 24-летнего парня будут судить за похищение таксиста

В ближайшее время суд в Саранске оценит криминальные «подвиги» 24-летнего парня, обвиняемого сразу по трем уголовным статьям - угон, грабеж и похищение человека.

В начале сентября этого года во время дежурной смены одному из саранских таксистов поступил заказ. Забрав нетрезвого клиента, машина направилась в Лямбирский район. По пути пьяный пассажир стал угрожать водителю, отнял у него ключи, сам уселся за руль и заставил «заложника» пересесть на пассажирское сиденье. Доехав до села Алтары к своему родственнику, агрессивный субъект избил таксиста, отнял у него 8 тысяч рублей, а потом затолкал бедолагу в багажник машины и вновь уселся за руль.

В пути у авто стал заканчиваться бензин и налетчику пришлось остановиться у автозаправочной станции. Воспользовавшись моментом, таксист смог выбраться из плена и убежать. Он позвонил приятелю и сообщил о случившемся, а тот уже уведомил полицию.

С помощью GPS-мониторинга полицейские выяснили, что угнанный автомобиль находится в Лямбирском районе. По указанным координатам сразу же выехала группа захвата и задержала уголовного персонажа на месте преступления - до суда 24-летнего жителя Саранска отправили в СИЗО.