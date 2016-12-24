В Саранске подорожает проезд в частных маршрутках

Кадровый вопрос
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Проезд в частных маршрутках на линиях общественного транспорта Саранска в ближайшее время подорожает. В салонах автобусов уже появились объявления о повышении стоимости проезда.
В обоснование новых тарифов частники резонно указывают на подорожание топлива, запасных частей и материалов. При этом, на одних маршрутах вводят новую стоимость проезда в конце ноября, на других планируют это сделать в начале декабря. Но в любом случае, в первых числах декабря повышение цены «за билет» до 30 рублей в микроавтобусах и до 28 рублей в ПАЗиках затронет все маршруты частного общественного транспорта Саранска.
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