В Саранске готовится к открытию дилерский центр КАМАЗ

Репортер

23 ноября Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с Сергеем Гусевым, генеральным директором компании «Луидор» - официального дилера Горьковского автозавода, более 26 лет осуществляющего продажу и техобслуживание автомобилей ГАЗ в 10 субъектах России.

Руководитель «Луидора» рассказал Главе республике о группе предприятий, входящих в компанию – это 22 центра реализации автомобилей и 17 станций техобслуживания, здесь трудятся более 4,5 тысячи человек.

В Мордовии  компания работает более 10 лет, создано 80 рабочих мест. Но уже в начале будущего года это количество увеличится ещё минимум на 50. По словам Сергея Гусева, в январе в Саранске будет открыт дилерский центр КАМАЗ, площадью 1900 квадратных метров, первые машины уже прибыли в регион.  В традициях «Луидора» организовывать «День клиента» и «День поставщика», чтобы все желающие смогли познакомиться с предприятием, узнать о его возможностях и предложениях.

Артём Здунов подчеркнул, что республика заинтересована в привлечении на свою территорию лидеров российского рынка автосалонов и техцентров. Совместно с компанией регион планирует также отрабатывать программу использования газомоторного топлива. Напомним, что Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива подписано  было подписано Артёмом Здуновым от имени Правительства Республики Мордовия с ООО «Газпром газомоторное топливо» в октябре текущего года  на площадке Петербургского газового форума.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
На лидирующих позициях

Глава республики Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства Мордовии с профессиональным праздником

«Твой Ход»

Студенты из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса

Оперштаб

В республике растет количество тяжелых больных коронавирусом

Шантаж батюшки

В Мордовии вымогатели требовали от настоятеля церкви восемь миллионов рублей за пикантное видео

Штрафные санкции

В России могут ужесточить наказания за повторные нарушения водителями ПДД

1
Заказать рекламу
1
1
1