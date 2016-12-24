В Саранске готовится к открытию дилерский центр КАМАЗ

23 ноября Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с Сергеем Гусевым, генеральным директором компании «Луидор» - официального дилера Горьковского автозавода, более 26 лет осуществляющего продажу и техобслуживание автомобилей ГАЗ в 10 субъектах России.

Руководитель «Луидора» рассказал Главе республике о группе предприятий, входящих в компанию – это 22 центра реализации автомобилей и 17 станций техобслуживания, здесь трудятся более 4,5 тысячи человек.



В Мордовии компания работает более 10 лет, создано 80 рабочих мест. Но уже в начале будущего года это количество увеличится ещё минимум на 50. По словам Сергея Гусева, в январе в Саранске будет открыт дилерский центр КАМАЗ, площадью 1900 квадратных метров, первые машины уже прибыли в регион. В традициях «Луидора» организовывать «День клиента» и «День поставщика», чтобы все желающие смогли познакомиться с предприятием, узнать о его возможностях и предложениях.



Артём Здунов подчеркнул, что республика заинтересована в привлечении на свою территорию лидеров российского рынка автосалонов и техцентров. Совместно с компанией регион планирует также отрабатывать программу использования газомоторного топлива. Напомним, что Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива подписано было подписано Артёмом Здуновым от имени Правительства Республики Мордовия с ООО «Газпром газомоторное топливо» в октябре текущего года на площадке Петербургского газового форума.