В Саранске экологические активисты организуют работу эко-такси по вывозу ненужных вещей

В Саранске 26 ноября зелёное движение России «ЭКА» в Республике Мордовия и Сбербанк организуют работу эко-такси, которое в течении дня заберёт макулатуру, пластик, ненужные вещи, батарейки для дальнейшей передачи на благотворительность и переработку.



Для подачи заявки на бесплатный вывоз вещей и вторсырья - напишите на почту 71.12sm@mail.ru свой адрес, контактный телефон и примерный объём вторсырья.



Акция проходит в противовес Черной пятнице. В этот день скидки так и толкают на излишние траты, да еще и на покупку порой не нужных вещей.