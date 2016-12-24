В Саранске экологические активисты организуют работу эко-такси по вывозу ненужных вещей

«Денежная реформа по-цыгански»
В Мордовии представительницы цыганской народности попались на хищении более 200 тысяч рублей у пожилых женщин
В Саранске 26 ноября зелёное движение России «ЭКА» в Республике Мордовия и Сбербанк организуют работу эко-такси, которое в течении дня заберёт макулатуру, пластик, ненужные вещи, батарейки для дальнейшей передачи на благотворительность и переработку.
Для подачи заявки на бесплатный вывоз вещей и вторсырья - напишите на почту 71.12sm@mail.ru свой адрес, контактный телефон и примерный объём вторсырья.
Акция проходит в противовес Черной пятнице. В этот день скидки так и толкают на излишние траты, да еще и на покупку порой не нужных вещей.
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В Мордовии представительницы цыганской народности попались на хищении более 200 тысяч рублей у пожилых женщин
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