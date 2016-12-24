В Луховке водитель без прав попал в ДТП

Репортер

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 22 ноября в поселке Луховка 60-летний мужчина за рулем «Киа Спектра» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115» под управлением 43-летнего субъекта без водительских прав. В результате ДТП водитель «Киа Спектра» с травмами госпитализирован больницу, его «собрат» по аварийному несчастью из отечественной легковушки после оказания помощи в медучреждении был отпущен домой. Мужчины находились за рулем трезвыми. На разъезжавшего на «пятнадцатой» деятеля составлен составлен административный материал за управление без водительских прав.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Волонтеры добра

Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии межрегионального форума «Пересвет»

Данные оперштаба

Двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 69% взрослого населения Мордовии

Кадровый вопрос

Глава РМ Артём Здунов анонсировал ряд значимых назначений из числа участников кадрового проекта «Моя Мордовия»

На лидирующих позициях

Глава республики Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства Мордовии с профессиональным праздником

В фокусе внимания

В Саранске открылся временный пункт выдачи социальных карт с транспортным приложением

«Твой Ход»

Студенты из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса

Новые меры

В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции

1
Заказать рекламу
1
1
1