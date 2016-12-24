В Луховке водитель без прав попал в ДТП

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 22 ноября в поселке Луховка 60-летний мужчина за рулем «Киа Спектра» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115» под управлением 43-летнего субъекта без водительских прав. В результате ДТП водитель «Киа Спектра» с травмами госпитализирован больницу, его «собрат» по аварийному несчастью из отечественной легковушки после оказания помощи в медучреждении был отпущен домой. Мужчины находились за рулем трезвыми. На разъезжавшего на «пятнадцатой» деятеля составлен составлен административный материал за управление без водительских прав.