В Луховке водитель без прав попал в ДТП

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Как сообщает Госавтоинспекция республики, 22 ноября в поселке Луховка 60-летний мужчина за рулем «Киа Спектра» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115» под управлением 43-летнего субъекта без водительских прав. В результате ДТП водитель «Киа Спектра» с травмами госпитализирован больницу, его «собрат» по аварийному несчастью из отечественной легковушки после оказания помощи в медучреждении был отпущен домой. Мужчины находились за рулем трезвыми. На разъезжавшего на «пятнадцатой» деятеля составлен составлен административный материал за управление без водительских прав.
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Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии межрегионального форума «Пересвет»
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