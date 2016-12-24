В Ковылкинском раойне в ДТП погиб 64-летний водитель иномарки

Репортер

По данным Госавтоиспекции республики, 19 ноября в Ковылкинском раойне в ДТП погиб 64-летний водитель иномарки. Вечером на 25 км. автодороги сообщением Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск 64-летний мужчина за рулем «Hyunday ix35» не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовичком «Хино» под управлением 54-летнего водителя. Грузовик от удара отбросило на движущийся сзади автомобиль «Форд Транзит». В результате ДТП водитель автомобиля «Hyunday ix35» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель «Хино» был госпитализирован в Ковылкинскую ЦРБ,  у него взята кровь на анализ. Водитель автомашины «Форд Транзит» трезв.

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