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Глава Мордовии посетил первый в республике офис нового формата Сбера
20 ноября руководитель Мордовского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Алексей Нагин избран на должность командира Штаба Студенческих отрядов Приволжского федерального округа.
На своей странице «ВКонтакте» он так прокомментировал это событие. – «Новая ступень. Спустя 5 лет после избрания на должность руководителя Мордовского регионального отделения МООО «РСО» и тихой гавани в виде родной республики, где каждый второй является «своим», и где практически в каждый кабинет можно войти без предварительной записи, а «просто так», проходя мимо, меня ждёт новый вызов.
Большое спасибо команде ПФО и лично экс-командиру, члену Наблюдательного совета МООО «РСО» Ислаеву Василию Филипповичу за доверие.
Впереди нас жду новые вызовы и победы, которых мы сможем добиться только вместе. Идём дальше - отбоя не было!»
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Глава Мордовии посетил первый в республике офис нового формата Сбера
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