20 ноября руководитель Мордовского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Алексей Нагин избран на должность командира Штаба Студенческих отрядов Приволжского федерального округа.

На своей странице «ВКонтакте» он так прокомментировал это событие. – «Новая ступень. Спустя 5 лет после избрания на должность руководителя Мордовского регионального отделения МООО «РСО» и тихой гавани в виде родной республики, где каждый второй является «своим», и где практически в каждый кабинет можно войти без предварительной записи, а «просто так», проходя мимо, меня ждёт новый вызов.

Большое спасибо команде ПФО и лично экс-командиру, члену Наблюдательного совета МООО «РСО» Ислаеву Василию Филипповичу за доверие.

Впереди нас жду новые вызовы и победы, которых мы сможем добиться только вместе. Идём дальше - отбоя не было!»