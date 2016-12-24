Департамент перспективного развития Саранска возглавила Марина Ульянкина

На должность Заместителя Главы Саранска – Директора Департамента перспективного развития 22 ноября назначена Марина Ульянкина. Она является одним из победителей республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия».



Марина Александровна родилась в Саранске в 1982 году. В 2004 году с отличием окончила Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева по специальности «Математика», в 2006 году – Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва по специальности «Юриспруденция».



Трудовую деятельность начала в 2004 году в должности ассистента кафедры информатики и вычислительной техники МГПИ им. М.Е. Евсевьева. С июня 2005 по сентябрь 2006 года работала ведущим специалистом отдела технических и товароведческих экспертиз государственного учреждения «Мордовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации», с октября 2006 по июль 2014 года – юрисконсультом в филиале ЗАО «ГУТА-Страхование».



В марте 2014 года назначена заместителем директора казенного учреждения «Городское агентство по приватизации жилищного фонда и обмену жилой площади». В декабре 2016 года – возглавила это учреждение, и трудилась в должности директора агенства до настоящего времени.