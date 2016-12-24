Департамент перспективного развития Саранска возглавила Марина Ульянкина

Наш город

На должность Заместителя Главы Саранска – Директора Департамента перспективного развития 22 ноября назначена Марина Ульянкина. Она является одним из победителей республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия».

Марина Александровна родилась в Саранске в 1982 году. В 2004 году с отличием окончила Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева по специальности «Математика», в 2006 году – Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в 2004 году в должности ассистента кафедры информатики и вычислительной техники МГПИ им. М.Е. Евсевьева. С июня 2005 по сентябрь 2006 года работала ведущим специалистом отдела технических и товароведческих экспертиз государственного учреждения «Мордовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации», с октября 2006 по июль 2014 года – юрисконсультом в филиале ЗАО «ГУТА-Страхование».

В марте 2014 года назначена заместителем директора казенного учреждения «Городское агентство по приватизации жилищного фонда и обмену жилой площади». В декабре 2016 года – возглавила это учреждение, и трудилась в должности директора агенства до настоящего времени.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Золотые руки»

Бывшая учительница из Рузаевки Светлана Юртайкина предстала перед судом за кражу ювелирных украшений у школьников

Штрафные санкции

В России могут ужесточить наказания за повторные нарушения водителями ПДД

Биологический след

В Саранске ограбившего 16 летнюю девушку преступника вычислили по результатам экспертиз

Данные оперштаба

Двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 69% взрослого населения Мордовии

Новые меры

В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции

Шантаж батюшки

В Мордовии вымогатели требовали от настоятеля церкви восемь миллионов рублей за пикантное видео

В фокусе внимания

В Саранске открылся временный пункт выдачи социальных карт с транспортным приложением

1
Заказать рекламу
1
1
1