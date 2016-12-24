В Атяшевском районе к новогодним каникулам откроется горнолыжный комплекс

Одним из пунктов рабочей поездки Главы Мордовии Артёма Здунова в Атяшевский район 20 ноября стало посещение будущего горнолыжного комплекса «Каменка». Инвестором проекта выступил Виктор Бирюков, основатель группы компании «Талина». В текущем сезоне откроются три трассы: учебная, основная и для катания на тюбингах; на каждой будет работать подъёмник. Закуплены два уплотнителя снега и две пушки для искусственного освежения склона.



К новогодним каникулам комплекс начнёт полноценную работу. Будут открыты кафе, раздевалки, детские комнаты, медпункт. Также в текущем сезоне начнет работать каток площадью 150 кв. метров. Откроется прокат инвентаря: горных лыж, сноубордов, тюбингов и коньков. Организуют работу инструкторов. Появится около 20 новых рабочих мест.



Глава Мордовии осмотрел комплекс и обсудил планы по комплексному развитию территории. «Проект очень хороший. Мы сможем организовать не только досуг наших жителей, но и привлекать туристов из соседних регионов. Самое главное, прошу пристальное внимание уделить вопросам безопасности катания», - сказал Артём Алексеевич.



Виктор Бирюков рассказал о долгосрочных перспективах. Если проект будет востребован, агрохолдинг вложится в дальнейшее развитие инфраструктуры, в том числе здесь готовы построить гостиницу и санаторий. Кроме того, есть планы по организации на территории сафари-парка, мест для рыбалки, конноспортивного клуба и профессионального стрельбища.