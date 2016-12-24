В Саранске на 20 ноября объявлено оперативное предупреждение

Репортер

По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Саранске и местами по Республике Мордовия днем ожидается метель, гололед, порывы южного ветра 15-20 м/с.

При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).

Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону 24-07-07 (круглосуточно).

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Новые меры

В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции

«Твой Ход»

Студенты из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса

Штрафные санкции

В России могут ужесточить наказания за повторные нарушения водителями ПДД

«Золотые руки»

Бывшая учительница из Рузаевки Светлана Юртайкина предстала перед судом за кражу ювелирных украшений у школьников

1
Заказать рекламу
1
1
1