В Саранске на 20 ноября объявлено оперативное предупреждение

Генерал под следствием
Бывший глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование
По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Саранске и местами по Республике Мордовия днем ожидается метель, гололед, порывы южного ветра 15-20 м/с.
При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону 24-07-07 (круглосуточно).
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Бывший глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование
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