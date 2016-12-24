Мордовия будет выстраивать эффективную систему управления интеллектуальной собственностью

Репортер

18 ноября в рамках Международного форума «Патентная аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями» Министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин и директор Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере Ирина Ильина подписали соглашение о сотрудничестве.

В целях совершенствования в Мордовии реализации научно-технической политики, содействия развитию науки, технологий и сферы интеллектуальной собственности Правительство РМ и Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере пришли к договоренности о сотрудничестве.

Развитие рынка интеллектуальной собственности имеет приоритетное значение для устойчивого развития экономики региона. Мордовия обладает уникальным потенциалом в этой сфере, реализация которого позволит ей обеспечить выход на новые рынки и создать качественные условия жизни на территории региона. Для этого необходимо выстроить эффективную систему управления интеллектуальной собственностью для чего необходимы научно-обоснованные решения, основанные на передовых методах анализа и оценки.

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